Ultimi strascichi di maltempo | poi si aprirà un weekend soleggiato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La perturbazione giunta ieri sull’Italia interesserà ancora parzialmente la nostra regione tra oggi e domani con un po’ di nuvole e qualche precipitazione. Nel fine settimana l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre sull’Europa occidentale garantirà un generale miglioramento del tempo per alcuni giorni, ma sarà anche responsabile dell’afflusso di aria più fredda sul nord Italia. Le temperature in pianura tra oggi e domani saranno prevalentemente influenzate dal livello di copertura nuvolosa, mentre un nuovo calo termico, specie dei valori minimi, avverrà a partire da sabato. Giovedì 18 gennaio 2024 Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su tutta la regione con maggiori schiarite su Alpi e Prealpi e qualche banco di nebbia in pianura. Nel pomeriggio prevalenza di cieli parzialmente nuvolosi su tutti i settori. Nella sera persistono un po’ di nuvole su tutta la regione. Nella notte ...