Ultime Notizie Serie A | Le parole di Panucci; Bologna | un big torna in gruppo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 C’è un ritorno di un big inper il: ecco di chi si tratta Nell’allenamento di oggi, Thiago Motta ha riaccolto un big rossoblù in, che ha svolto esercizi di possesso palla e una partitella.: «Uscire dalla Champions è stata una brutta botta per il Milan» Christian, ex giocatore, ha parlato al Messaggero Veneto in vista della sfida diA tra Udinese e Milan. Verona Baroni: «Abbiamo trovato maggiore fiducia e compattezza» Ledi Marco Baroni, tecnico degli scaligeri, in conferenza stampa in vista della sfida con la ...