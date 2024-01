Ultime Notizie Serie A | Le parole di Baroni; Esonero Mourinho | la rivolta dei fedelissimi

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Verona: «Abbiamo trovato maggiore fiducia e compattezza» Ledi Marco, tecnico degli scaligeri, in conferenza stampa in vista della sfida con la Roma., mollato dai, e Renato Sanches… Nuovi dettagli sull’didai giallorossi: il ruolo dello spogliatoio nel suo addio, e Renato Sanches… Inter, la conferenza di Inzaghi alla vigilia della Supercoppa Il tecnico nerazzurro ha parlato questa mattina in visa della gara contro la Lazio. Torino, Cairo sul futuro di Buongiorno e Juric Il presidente granata ...