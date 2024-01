Ultime Notizie Roma del 18-01-2024 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)dailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in relazione al salutono bisogna contestare il reato di apologia del Fascismo così come previsto dall’articolo 5 della legge scelba questa la decisione delle sezioni unite della Cassazione che hanno annullato la condanna nei confronti di 8 persone che avevano fatto il salutono durante un corteo commemorativo di estrema destra Milano nel 2016 via Armellini anno in particolare disposto nuovo processo di appello senza la Creazione di uno Stato palestinese non ci può essere sicurezza per Israele lo ha detto il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov nel corso della sua conferenza stampa annuale a Mosca Spero che la leadership israeliana arrivi a questa conclusione nell’ interesse della Russia che Israele vive in pace aggiunto ...