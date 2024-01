Ultime Notizie Roma del 18-01-2024 ore 13 | 10

(Di giovedì 18 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno nuovamente gli esteri in apertura il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ieri sera che secondo le recenti valutazioni della guerra di Amalfi in corso di conflitto potrebbe continuare fino al 2025 sembrava intanto la musica sulle condizioni dell’accordo per l’invio di medicinali destinati agli ortaggi e civili a Gaza miniguns ministro israeliano E membro degli aghi netto di guerra indirettamente smentito il premier Netanyahu che merita la mancanza di istruzioni di camion con gli aiuti ha scaricato la responsabilità sulle Forze Armate anche lui delle partite Oliver Man attaccato Netanyahu e tempo che inizi a prendere le responsabilità invece di gettarla su chiunque altro basta prendere decisioni sono in base a considerazioni ...

