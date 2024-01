Ultime Notizie Roma del 18-01-2024 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri in primo piano serve un’azione militare diplomatica nel Mar Rosso A tutela delle nostre esportazioni lo hanno giocato ieri il ministro Antonio Tagliani parlando dell’impegno dell’Italia la guida del G7 non Cina invita l’iran e l’iraq alla moderazione nuova app di Papa Francesco evitare ogni passo che aumenti la tensione Non chiedermi belli che venite l’immediato stop degli attacchi nel Mar Rosso siamo molto preoccupati dice il portavoce delle Nazioni Unite Iraq e denuncia al consiglio di sicurezza ONU la direzione dell’ Iran medioriente i confini del conflitto sono sempre più labili due bambini sono stati uccisi e altri 3 feriti da un attaccare Damiano contro il pakistano droni e mi tirano colpito preventivo delle forze rivoluzionarie dell’Iran un gruppo armato nella notte j1 ...