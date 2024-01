Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione in apertura il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato ieri sera che secondo le recenti valutazioni della guerra di Amalfi in corso di conflitto potrebbe continuare fino al 2025 sembrava intanto la polemica sulle condizioni della per l’invio di medicinali destinati agli ortaggi e civili a Gaza ministro israeliano E membro degli aghi netto di guerra indirettamente smentito il premier Netanyahu che merita la mancanza ed ispezioni di Israele ai camion con gli aiuti scaricato la responsabilità sulle Forze Armate anche lui deve partito libera mi hanno attaccato Netanyahu e tempo che inizi a prendere le responsabilità invece di gettare la su chiunque altro basta prendere decisioni sono in base a considerazioni politiche ha scritto il pollo così Social ...