“Uh | ma le soluzioni…” L’Eredità | polemiche dopo la ghigliottina da 90mila euro di Daniele

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Tutto finto, scelgono chi far vincere”. Bufera su, il programma condotto da qualche tempo da Marco Liorni. È successol’ultima puntata del quiz, quella mercoledì 17 gennaio. A combattere per portarsi a casa un bel gruzzoletto c’è ancora, il campione che ha all’attivo diverse decine di migliaia didi montepremi accumulato. Per un’altra voltaè tornato allacercando di aggiudicarsi. >> “Questa non dovevano fargliela”. Grande Fratello, tutti con Beatricela decisione degli autori Tuttavia, anche questa volta, nel momento cruciale, le cose non sono andate per il verso giusto. Le parole utilizzate durante la fase finale dellahanno ...