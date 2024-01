UE | 46 | 7 milioni di euro ad agricoltori italiani per influenza aviaria

Gratta e Vinci , amicizia finita per 2 milioni di euro . E gli ex tre compagni si sono ritrovati in tribunale . Ecco quello che è successo Non è la ... (ilveggente)

In seguito al voto favorevole degli Stati membri, la Commissione europea concederà all'Italia 46,7diper contribuire a compensare gli agricoltori delle zone colpite da focolai di influenza aviaria. Tra il 1º gennaio 2022 e il 30 aprile 2022 l'Italia ha registrato 23 focolai confermati ...Il mercato ha registrato la cessione di Dragusin al Tottenham per 31di(25per il cartellino, ai quali aggiungere 6di bonus), l'arrivo di Spence dagli Spurs e di ...Il Tar per il Lazio ha annullato i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l'anno accademico 2023/2024, salvaguardando le posizioni di chi ha ...ISERNIA - Pnrr, presentati i progetti per il 2024 che cambieranno il volto della città. Gli investimenti superano i 50 milioni di euro.