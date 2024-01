Ucraina | Russia | ‘intercettati droni nelle regioni di Mosca e Leningrado’

(Adnkronos) – nuovo attacco della Russia in Ucraina . Secondo le ultime news di oggi, 17 gennaio 2024, sulla guerra, almeno 17 persone sono rimaste ... ()

... che all'inizio di dicembre aveva lanciato la possibilità di nuovo debito comune per finanziare la difesa dell'UE e combattere l'aggressione armata dellaall'. L'Estonia è rinomata per ...... le dittature di tutto il mondo guardano allacome punto di riferimento. Quindi smettere di aiutare l'significa accettare la sconfitta della democrazia. Ci piacerà un mondo governato ...Mosca, 18 gen. (Adnkronos) - Una donna residente della regione di Belgorod, in Russia, è stata ferito da una scheggia durante il bombardamento delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il governatore ...Dal Regno Unito al Belgio, i leader delle potenze mondiali hanno discusso della possibilità di utilizzare i beni russi congelati: secondo David Cameron bisognerebbe pensare a un modo innovativo su ...