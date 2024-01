Ucraina | Mosca | ' abbattuti 10 missili di Kiev su Bergorod | ferita una donna'

15 gen 10:26 Cremlino : "Conflitto Nato - Russia? Bild scrive bufale" Bild 'non esita a scrivere bufale, quindi preferirei non commentare'. Così il ... (247.libero)

(Adnkronos) – La Russia sta pianifica ndo una nuova offensiva in Ucraina. Lo sostiene l’Isw, l’Institute for the study of war, sostenendo che ”la ... ()

...che mentre il mondo festeggiava il Capodanno l'subiva un bombardamento russo: "Invece di fare brindisi ed auguri, contavamo i morti". Poi racconta che a Cherson i bombardamenti dihanno ...18 gen 06:57: 10 missili Kiev abbattuti su russa Belgorod La Russia afferma che i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto stamattina dieci missili ucraini in avvicinamento a Belgorod. I ...Mosca, 18 gen. (Adnkronos) - Una donna residente della regione di Belgorod, in Russia, è stata ferito da una scheggia durante il bombardamento delle forze armate ucraine. Lo ha riferito il governatore ...Il piano di Zelensky, rilanciato a Davos, prevede in sostanza la resa di Putin in Ucraina. Ma Russia e Cina non sono state coinvolte ...