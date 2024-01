Ucraina | Mosca | 10 missili Kiev abbattuti sulla città russa Belgorod | Kiev | nella notte abbattuti 22 droni russi su 33

Mosca , 18 gen. (Adnkronos) – Una donna residente della regione di Belgorod, in Russia, è stata ferito da una scheggia durante il bombardamento delle ... (calcioweb.eu)

Mosca , 18 gen. (Adnkronos) – missili ucraini abbattuti e droni intercettati dalla Russia. Una donna residente della regione di Belgorod, in Russia, ... (calcioweb.eu)

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato anche droni ucraini nella regione die di Leningrado, ha riferito il ministero della Difesa russo. "Il 18 gennaio, verso l'01,30 ora di ...18 gen 06:57: 10 missili Kiev abbattuti su russa Belgorod La Russia afferma che i suoi sistemi di difesa aerea hanno abbattuto stamattina dieci missili ucraini in avvicinamento a ...Giorno 694 della guerra tra Ucraina e Russia. Dopo aver sentito le parole di Trump, in piena campagna elettorale, sulla rapida fine del conflitto in Ucraina qualora fosse eletto presidente, Volodymyr ...Al World economic forum spazio anche alla questione dei beni russi congelati dalle banche mondiali. Zelensky: destinare una parte alla ricostruzione dell'Ucraina ...