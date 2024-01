Tv in streaming | attenti alla truffa svuotaconto sull’abbonamento scaduto

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’obiettivo è quello di ottenere i dati della carta di credito del cliente con la scusa di dover rinnovare gratuitamente un accesso al servizio non veritiero Tra Netflix, Disney+, DAZN, Amazon Prime Video, Paramount+ e tutte le altre piattaforme disponibili in, è sempre più probabile che un qualsiasi utente abbia sottoscritto almeno uno di questi abbonamenti. Per questo motivo diventa una potenziale vittima delladel rinnovo delloche invita a rinnovare immediatamente pagando online con la carta di credito. La nuovaonline – Cityrumors.it – Da una recente indagine, circa i due quinti degli utenti dell’Unione Europea avrebbero sperimentato problemi riguardanti la sicurezza, mentre negli ultimi tre anni un terzo degli utenti avrebbe ricevuto e-mail o telefonate ...

L'obiettivo è quello di ottenere i dati della carta di credito del cliente con la scusa di rinnovare gratuitamente per tre mesi l'accesso al servizio ...