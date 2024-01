Tutti i casi in cui avere delle aspettative ti mette i bastoni fra le ruote

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Crearsiè fondamentale per stabilire un qualsiasi piano d’azione, «un po’ come il calcolo del percorso sul navigatore, prima dirsi in viaggio», spiega la psicoterapeuta. Ma non sempre lo si fa nel modo giusto. Ecco che cosa c'è da sapere

... si potrebbe dire che è un po' come le arti marziali: se non rispetti le regole, se valgonoi ... Nel 90 percento dei, purtroppo, non ci si trova al cospetto di discussioni, magari anche ...Compare tipicamente quando si pettina o si accarezza la chioma e la causa scatenante in molti... Ecco perché non esiste la giusta frequenza che vada bene per, ma certamente a ogni individuo ...Crearsi delle aspettative è fondamentale per stabilire un qualsiasi piano d’azione, «un po’ come il calcolo del percorso sul navigatore, prima di mettersi in viaggio», spiega la psicoterapeuta. Ma non ...Baroncini Pare un sogno: per una volta la ricostruzione post alluvione non è terreno di scontro politico, barricata, muro contro ...