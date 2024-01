Tutte le strade dell’IA portano a Roma Cosa dicono Altman | Gates e Benanti

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Non sarà più l’intelligenza artificiale a rendere noi uomini unici” perché l’IA “sarà molto più potente di noi”. Al World Economic Forum di Davos, Samha raccontato a Repubblica la sua visione sul breve e lungo periodo. Una visione a metà tra l’ottimismo e il pessimismo, come spesso gli è capitato in passato. Ai benefici, l’amministratore delegato di OpenAI – tornato nel suo ruolo pochi giorni dopo essere stato licenziato – ha sempre contrapposto i rischi che i nuovi strumenti digitali possono rappresentare per l’umanità. “Le istituzioni ragionano sull’approccio migliore per regolare l’AI prima che diventi troppo potente, e questo è importantissimo, sono qui per dare una spinta affinché accada. Abbiamo ancora tempo”, ha proseguito parlando di “anni, non decenni”. Il momento è dunque ora, prima che sia troppo tardi. Bisogna collaborare, è ciò che sostiene ...

