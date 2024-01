Turismo | Destination Gala celebra futuri professionisti industria Mice con BeAcademy

Leggi su seriea24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Milano e Catania sono le sedi scelte per la terza edizione delche ha chiamato a raccolta i planner italiani nelle sedi partner del Duo Milan Porta Nuova – a Tribute Portfolio Hotel, a Milano, e Radicepura a Giarre (Catania), per la seratativa delle destinazioni partner di questa edizione. L’evento, apice conclusivo di un progetto annuale ideato da, promosso e organizzato in collaborazione con Mpi Italia Chapter, per l’edizione 2023 vede protagonista Turespaña, alla sua terza edizione, e l’Ente governativo delSloveno per una maggiore apertura internazionale nel contesto europeo. Una serata in collegamento streaming tra le due città e trasmessa in diretta Facebook grazie ai servizi tecnici di Promeeform e V-eng, che si snoda tra panel ...