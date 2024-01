Tsahkna | “Se Putin vince in Ucraina | varrà solo la legge del più forte”

Leggi su cityrumors

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Parla il ministro degli Esteri estone che non vede di buon occhio gli sviluppi che sia stanno verificando nella zona di guerra La guerra trae Russia potrebbe prendere una piega assai diversa. E terribile. Dopo le parole diche si riferivano all’espulsione dei russi dai territori baltici, l’Estonia si è messa in allerta. Da non sottovalutare che qualche giorno fa la premier estone Kaja Kallas non ha escluso anzi ha detto di ritenere probabile un attacco russo all’Europa “nei prossimi tre o cinque anni“. Accuse gravi, ma fanno da eco a quanto già detto e confermato da alcuni rapporti di intelligence da parte dei servizi tedeschi e polacchi. I timori sono sul fatto che Mosca, come ha già fatto in passato in altre regioni, potrebbe fomentare le minoranze russofone. Il presidente della Russia(Ansa Cityrumors.it) Una ...