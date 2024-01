Truzzu candidato in Sardegna Il centrodestra trova la quadra

«Oggi la questione verrà definita» annuncia Andrea Crippa, vice di Salvini dopo settimane in cui il Carroccio aveva insistito sul nome del ... (corriere)

Truzzu sarà il candidato in Sardegna del centrodestra

Il centrodestra ha trovato l'accordo per risolvere la situazione della candidatura per le prossime elezioni regionali in Sardegna. La lotta infatti ... (panorama)