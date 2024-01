Trovato morto Danilo Romani | il ragazzo scomparso domenica scorsa

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Una notizia terribile che nessuno avrebbe voluto sentire.erala sera di14 gennaio. Tre giorni dopo, nella serata di mercoledì 17, i carabinieri di Alba, in provincia di Cuneo, hanno riil suo corpo senza vita in una cava presso Località Biglini. Secondo quanto si apprende, dopo un litigio scoppiato con la sua ragazza per futili motivi,è uscito dalla casa di Valle San Matteo, a Cisterna d’Asti, dove vivevano insieme.Leggi anche: Scontro tra due auto:undi 19 anniaveva litigato con la ragazza Il motivo della discussione, secondo quanto riferito dalla ragazza agli inquirenti, sarebbe stato l’arrivo di una bolletta del gas con un importo ...

Dramma giovedì mattina in via Saponaro a Milano, dove poco dopo le 9 è stato scoperto il cadavere di un uomo . La vittima, stando alle prime ... (today)

Un Senzatetto di 57 anni è stato trovato morto stamani in via Saponaro alla periferia di Milano , probabilmente anche a causa del freddo . Il corpo è ... (feedpress.me)

Una campagna di cui Nilo non ha mai parlato volentieri tanto è vero che abbiamo '' il diario ... R., èa Savona il 29 febbraio 2006.Un senzatetto di 57 anni è statostamani in via Saponaro alla periferia di Milano, probabilmente anche a causa del freddo. Il corpo è stato scoperto nei pressi di una chiesa dove sembra fosse solito avere un giaciglio. ...Dopo il cane bruciato vivo a Palermo, il gatto gettato con un calcio nella fontanella e morto affogato e l’altro gatto scuoiato ... “Dopo il caso di Barletta ci troviamo ancora di fronte a un gatto ...Dopo sette anni la famiglia del 32enne romano chiede ancora che venga fatta giustizia attraverso un processo che sia in grado di stabilire cosa sia accaduto ...