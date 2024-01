Troppo fiera | troppo fragile Il romanzo della Callas | presentazione del libro di Alfonso Signorini mercoledì 24 al Teatro Verdi

Mercoledì 24 gennaio, alle ore 18, presso la Platea del Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" (Piazza Matteo Luciani, 23 - Salerno) Alfonso Signorini presenta "fragile. Il romanzo ......e testarda fiamminga, che vuole dare in adozione la piccola. Un dramma in punta di piedi La ... Cosa non va Un po'abbozzata la personalità della madre surrogata, di cui sarebbe ...ABITATORI DEL TEMPOL’IMPEGNO CIVILE DELLA LETTERATURA rende omaggio a Maria Callas con ALFONSO SIGNORINI autore diTROPPO FIERA, TROPPO FRAGILEIl romanzo della CallasMondadori Mercoledì 24 gennaio, or ...“Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, la rassegna letteraria organizzata dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’Associazione Cultura ...