Troppo “feeling” tra Meloni e von der Leyen e a “Repubblica” parte la gufata | «Ora il bis di Ursula è in salita»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La visita divon dera Forlì con Giorgiaper ribadire il sostegno alle zone alluvionate otto mesi fa sembra suscitare qualche mal di pancia a, che rilegge il rapporto instaurato tra il presidente del Consiglio italiano e la presidente della Commissione europea in chiave di potenziale disastro per quest’ultima. “I malumori di Parigi e Berlino per ilcon la leader di FdI. Ora il bis diè in”, il titolo del retroscena dal quale si evince che per von dersarebbe assai meglio tenersi lontana da. Gli allarmi disulla tenuta politica di von derLa visita, si legge nell’articolo, “sta facendo indispettire molti degli alleati ...