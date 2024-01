Trento | morta da giorni in casa | la trova l’ex marito Disposta l’autopsia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Maria Antonietta Panico era in avanzato stato di decomposizione. Era stata candidata alle provinciali con Fugatti e alle comunali con Merler. Un altro ex l’aveva maltratatta

Trento , trovata morta in casa dall’ex marito : è Maria Panico , ex candidata con Fugatti Una donna di 42 anni è stata trovata morta stamattina nel ... (tpi)

Una donna di 42 anni questa mattina è stata trovata morta nel suo appartamento a Trento , tra via Vicenza e via Padova, nelle vicinanze dell’ingresso ... (ildifforme)

L'ex marito l'ha trovatanel letto, ieri mattina, nella casa didove viveva da sola. Un decesso, quello di Maria Antonietta Panico, 42 anni, molto conosciuta in città per il suo impegno in politica, che si è ...Viveva adove era stata sposata e dove l'ex marito, allertato dalla figlia sedicenne (che vive con il padre e che non riusciva a rintracciare la donna) l'ha trovatain casa ieri mattina, ...La donna, 42 anni, trovata riversa nel letto nel suo appartamento. Lascia una figlia di 16 anni. La procura ha aperto un’inchiesta. Il dolore dei vicini: «Era diventata l’ombra di se stessa» LA VITTIM ...Panico si era candidata alle provinciali con la destra. Conosciuta in città, aveva lavorato nel patronato Caf. .