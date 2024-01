Tre atti vandalici nella notte a Casoria | il sindaco | “Sono basito”

Sono stati condannati a sei mesi i tre attivisti di Ultima Generazione che vennero arrestati a Bologna lo scorso 2 novembre per aver bloccato la ... ()

Sono stati Condannati in abbreviato a sei mesi, dal gup del Tribunale di Bologna, Simona Siena, i tre ambientalisti di Ultima Generazione che ... (ilfattoquotidiano)

Treviglio - paura in mattinata per un principio d’incendio per le vie del centro

Treviglio. Attimi di paura nella mattinata di giovedì 18 gennaio a Treviglio, per un principio di incendio scoppiato in via Galliari. L’allarme è ... (bergamonews)