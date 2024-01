Trasporti Roma – La Lega | “Tram 8 | mezzi come carri bestiame | Gualtieri scenda dal Campidoglio e prenda il bus”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Le scene di ordinaria follia con utenti inferociti per i disservizi ci giungono ormai quotidianamente. La vicenda senza fine del8, ancora una volta trasformato intravestiti da bus navetta dopo già oltre un anno di stop alle rotaie, è la misura del disprezzo e dell’arroganza di un’amministrazione che ignora i cittadini lasciandoli in balia del totale caos alimentato da solo chiusure e divieti continui.dalil bus 8, il torpedone senza orari esufficienti in cui ancora una volta è mutato il. Code, ressa, litigi, ritardi consumati nell’ inadeguatezza firmata Atac, che ha raggiunto l’empireo della vergogna allo snodo con la stazione Trastevere. Il Primo Cittadino ...

Corteo di studenti e lavoratori dell’Usb a Roma per protestare contro le ultime mosse del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e per il diritto ... (ilfattoquotidiano)

... del Ministero aiaustriaco e della ÖBB (Ferrovie austriache). Tra gli obiettivi, il ... del servizio ferroviario attivato nel 2023 al posto della storica tratta Firenze -non praticabile ...... Filippo Allegra ( foto ), in precedenza manager alla Trambus die all'Ataf di Firenze, che i ... (3, continua) 1) Caos. Viaggio (senza biglietto) nei carrozzoni pubblici che malgovernano ...Soprattutto nelle scuole superiori di Roma. I mezzi di trasporto sono sempre più cari, i pernottamenti peggio ancora e così si ridimensionano le aspettative. Meno mete all'esterno e più proposte in ...“Le scene di ordinaria follia con utenti inferociti per i disservizi ci giungono ormai quotidianamente. La vicenda senza fine del tram 8, ancora una volta trasformato in carri bestiame travestiti da b ...