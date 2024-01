Traoré al Napoli | i ‘pro’ e i ‘contro’

(Di giovedì 18 gennaio 2024)al, da www.tutto.net: Hamed Juniorviene da un anno e mezzo complicato: la frattura del metatarso a giugno 2022 lo costringe a saltare tutta la preparazione e anche l’inizio campionato. Poco dopo il rientro, viene acquistato dal Bournemouth per 25 milioni di euro. Il 2023 però non sorride al ragazzino ivoriano: due infortuni lo costringono a uno stop lungo 11 partite, e così la stagione 22/23 si chiude con un bilancio per nulla positivo. Questo che doveva essere il campionato della consacrazione, lo vede scendere in campo solo 6 volte, complice anche la malaria contratta a inizio dicembre. Così, il club inglese decide di metterlo sul mercato, e alla porta ha subito bussato il, perché sì Perché quello dei partenopei potrebbe essere un ...

A far chiarezza il suo agente Mario Giuffredi: "Smentisco l'accordo per il rinnovo col. Io e il presidente De Laurentiis abbiamo incontrato a Riyad l'Al Shabab, che è ancora fortemente ...... il tecnico, in attesa di accogliere altri nuovi acquisti (, Ngonge), continuerà a dare ... Come vedere- Fiorentina in diretta tv in chiaro e streaming- Fiorentina è in programma ...