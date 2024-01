Tragico incidente sulla Pontina | morti 2 giovani

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Duesonoe altri sei sono rimasti feriti nell’tra due auto avvenuto, la notte scorsa,viaall’altezza di Campoverde a Latina. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. Sono in corso gli accertamentidinamica dello schianto. Tre dei feriti, che viaggiavano nell’auto con le due vittime, sono in condizioni più gravi. Temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 56,000. Sul posto, fa sapere Anas, sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Italia Sera.

