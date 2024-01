Tragico incidente sulla Pontina | due morti e tre feriti

(Di giovedì 18 gennaio 2024)mortale, nel territorio di Aprilia. La tragedia, l’ennesimastrada statale 148, si è consumata nelle prime ore del mattino di oggi, giovedì 18 gennaio. Leggi anche: Drammatico, l’auto si ribalta più volte: Domenico muore a 38 anniLeggi anche: Moto fuori controllo e schianto atroce:fatale per Andrea Secondo quanto si apprende in questi momenti, nello scontro sono rimasti coinvolti due veicoli, con una delle auto che poi si è ribaltata, e il bilancio è pesantissimo: due sono le vittime e tre persone sono rimaste invece ferite. L’impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 56 nella frazione di Campoverde, lungo la carreggiata in direzione Roma.Il luogo del sinistro è stato raggiunto dai sanitari del 118 e dagli agenti della ...

Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite in unche ha coinvolto due veicoli, avvenuto in provincia di Latina sulla SS148 Pontina. Tre persone sono state trasportate in ospedale in codice rosso. È temporaneamente chiusa la carreggiata in ...Un altro pedone investito in zona, domenica scorsa ilcostato la vita a Matilde Delugan . L'ex insegnante di 73 anni era stata investita sulle strisce pedonali lungo la strada ...La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire alle autorità di effettuare gli accertamenti necessari. Stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di questo tragico incidente.Tragico incidente mortale questa notte sulla Pontina, due vittime. Ancora sangue sulla 148, all'altezza di Campoverde ad Aprilia. Coinvolte nel sinistro una Smart su cui viaggiavano cinque ragazzi, ...