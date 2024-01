Tragedia a Carsoli | Incidente Mortale | Perde la Vita un 55enne Dopo lo Scontro con una Recinzione

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'Aquila - Questa mattina, a, si è consumata una drammatica vicenda con esito fatale. Pocole 8 del mattino, il conducente di una Ford ha perso il controllo del veicolo, che è finito fuori strada con un violento impatto contro unametallica in località Casabianca, alle porte di. Il conducente, identificato come S.A., un uomo di 55 anni, ha perso lanell'. Sul luogo dell'sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 di, insieme alle squadre dei Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e al personale addetto alla viabilità provinciale dell'Anas. Gli sforzi congiunti delle squadre di emergenza, purtroppo, non sono riusciti a salvare laal conducente coinvolto nel ...

