Traffico Roma del 18-01-2024 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’appuntamento con ilAbbiamo ancora code sulla carreggiata interna del raccordo anulare per due distinti incidenti avvenuti rispettivamente tra la notte La Rustica e tra laFiumicino della Pisana anche in carreggiata esterna è avvenuto un incidente e questo provoca code tra laFiumicino e la Pontina altro incidente lungo la Cristoforo Colombo ti dà anche qui troviamo qd3 a Mostacciano e via di Malafede direzione Ostia code perinvece in tangenziale Tra Corso di Francia e via Salaria direzione San Giovanni bene da Massimo peschi è tutto Grazie per l’attenzione più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità