Traffico Roma del 18-01-2024 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LuceverdeBuonasera e ben trovati all’appuntamento con ilè proprio perAbbiamo code sulla via Salaria in entrata in città dall’ aeroporto dell’Urbe fino alla tangenziale disagi anche per chi si trova tra via Panama e via dei Prati Fiscali si sta in coda per un incidente in direzione di Settebagni altro incidente con code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica poi abbiamo rallentamenti e code a tratti in carreggiata esterna tra laFiumicino e laNapoli code per incidente poi sulla Cristoforo Colombo Tremezzo via di Malafede direzione Ostia sul tetto Urbano della A24 percode a tratti in uscita dal centro tra la tangenziale è il raccordo Intanto abbiamo un corteo in partenza alle 18 da Piazza di Porta San ...