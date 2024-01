Traffico Roma del 18-01-2024 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica rallentamenti e code che ritroviamo anche in carreggiata esterna e rallentamenti e code a tratti tra laFiumicino e laNapoli poi si rallenta con code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e la Salaria direzione San Giovanni code per incidente poi sulla Cristoforo Colombo 3 a Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia Vi ricordo che intorno alle 18 un corteo Partirà da Piazza di Porta San Paolo diretto in Piazza San Cosimato chiusure ale modifiche alla viabilità inevitabili Naturalmente le ripercussioni anche nel trasporto pubblico con modifiche e deviazioni Vi ricordo infine la ...