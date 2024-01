Traffico Roma del 18-01-2024 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto al momento abbiamo code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Bufalotta e La Rustica rallentamenti e code anche in tangenziale lungo via del Foro Italico tra Corso di Francia e Salaria direzione San Giovanni in serata è prevista una manifestazione con corteo che partirà alle 18 da Piazza di Porta San Paolo diretto in Piazza San Cosimato verranno quindi effettuate delle chiusure ale modifiche alla viabilità inevitabili le ripercussioni anche nel trasporto pubblico di zona con modifiche e deviazioni vi anticipo infine che a partire da lunedì prossimo 22 gennaio cambia la disciplina diin via Giolitti per i lavori tra via Piazza dei Cinquecento attenzione dunque alla segnaletica presente sul posto bene da Massimo pesche tutto Grazie ...