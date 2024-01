Traffico Roma del 18-01-2024 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità per la mobilità cantiere per il Giubileo a Piazza dei Cinquecento da lunedì prossimo scattano modifiche alla viabilità su via Giolitti e nelle strade vicine Così come per il capolinea bus sempre su Piazza dei Cinquecento in particolare da lunedì prossimo il tratto di via Giolitti tra via Rattazzi e Piazza dei Cinquecento sarà chiusa alprivato nuove discipline di viabilità interesseranno tra le altre via Gioberti Piazza Manfredo Fanti Piazza di Santa Maria Maggiore via Parini e via Amendola una modifica poi è prevista sempre dal 22 gennaio per il capolinea bus su Piazza dei Cinquecento i dettagli sono su unmobilita.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità