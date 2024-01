Traffico Roma del 18-01-2024 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione sulle viadotto della Magliana code perin direzione di via del pattinaggio però non è un precedente incidente e rallentamenti su via Aurelia Antica l’altezza via Leone XIII in Prati la polizia locale comunica la riapertura aldi via Gabriele Camozzi prevista una manifestazione con corteo in partenza alle 18 circa da Piazza di San Paolo e diretta in Piazza San Cosimato chiusure ale modifiche alla viabilità inevitabili pertanto le ripercussioni anche al trasporto di zona con modifiche deviazioni ricordiamo la chiusura di Ponte Garibaldi in direzione di Trastevere da Maria Barbera dormire tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...