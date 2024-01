Traffico Roma del 18-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in zona Prati la polizia locale Ci con la chiusura temporanea di via Gabriele Camozzi per un intervento dei vigili del fuoco in corso tra via Giacinto mompiani e via Silvio Pellico verso viale delle Milizie questa sera prevista una manifestazione con corteo in partenza alle ore 18 circa da Piazza di Porta San Paolo e diretta in Piazza San Cosimato chiusura ale modifiche alla viabilità lungo le vie interessate dal passaggio dei partecipanti inevitabili ripercussioni anche al trasporto di zona con modifiche deviazioni ricordiamo che per lavori in corso su un tratto di binari della linea 8 fino al 21 gennaio resta chiusa alla corsia di Ponte Garibaldi in direzione di Viale Trastevere deviazioni per le navette bus che effettuano il ...