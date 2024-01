Traffico Roma del 18-01-2024 ore 11 | 30

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora intenso ilsul Gra lungo la carreggiata interna tra le uscite Pontine BivioFiumicino brevi incolonnamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila tra Portonaccio e la tangenziale est a sua volta in coda fino a Tiburtina verso lo stadio Olimpico trafficata la cassa in coda a tratti dal Olgiata a Tomba di Nerone ricordiamo per interventi sulla sede tranviaria di via Bresadola e di via Prenestina nel tratto Largo Telese via Olevanono modifiche alla circolazione con possibili chiusure interventi sono previsti fino al 26 gennaio tranne che nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 il servizio dei tram 5 14:19 limitato Largo Preneste per i tram 5 14 tra Largo Preneste termini Attiva la linea unica Ma per i dettagli di queste di altre notizie ...

Roma infomobilitĂ a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilitĂ prudenza per il vento forte di Renata anche per oggi allerta Gialla in via ... (romadailynews)

...che in conseguenza dell'incidente è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione, al km ... Pesanti le ripercussioni sulper tutto il corso della mattinata, con la corsia di sorpasso ...... in direzione di via Giolitti, con eccezione dellocale. Per consentire il transito ... La Polizia Locale diCapitale ha predisposto un piano rafforzato di vigilanza, che prevederà , ...2 morti e 3 feriti è il bilancio del gravissimo incidente avvenuto in nottata sulla 148 Pontina. La strada è chiusa. Traffico deviato ...In conseguenza di tali limitazioni, ci sarà su via Gioberti una nuova disciplina di traffico che limita l'accesso ai mezzi ... Iin direzione Porta di Roma: da viale Enrico de Nicola, devia in via ...