Traffico Roma del 18-01-2024 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione trafficate tutte le consolari in ingresso in città I maggiori disagi al momento sull’Aurelia con code dal raccordo a via Aurelia Antica e sulla Salaria con code rispettivamente dal raccordo a via dei due punti e da Villa Spada alla tangenziale est sulla stessa tangenziale est code da via Tiburtina a via Salaria verso lo stadio è tra Prenestina viale Firenze in direzione San Giovanni incolonnamenti Sulla tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale est sul Raccordo Anulare rallentamenti e code in esterna tra laFiumicino e la mattina ed interna tra la Bufalotta e la 24 è più avanti tra la diramazionesud della Laurentina prudenza Infine per il vento forte diramata allerta anche per la giornata di oggi per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il ...