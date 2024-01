Traffico Roma del 18-01-2024 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto rilievi diin aumento sulle consolari verso il centro città con le su via Flaminia tra Labaro e via dei Due Ponti stessa situazione sulla Cassia tra la la Giustiniana su via Salaria file da via di Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe e rallentamenti e code per immettersi sul dalle diramazione dinord eSud incolonnamenti sull’intero tratto Urbano dellaAquila verso la tangenziale est e sulla stessa tangenziale ci sono file da Tiburtina verso la galleria Giovanni XXIII è in direzione di San Giovanni code da Prenestina viale Castrense sul Raccordo Anulare in esterna rallentamenti tra Cassia e BivioFiumicino in interna incolonnamenti tra le uscite casiline Pontina prudenza nella guida per raffiche di vento forte che stanno ...