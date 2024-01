Tra indopacifico e Global South Perché il Kazakhstan è strategico per Roma

...talmente nette e chiare che effettivamente è difficile vedere un riavvicinamento secondo me... l'è un altro segmento su cui l'Italia sta lavorando tanto. In che modo È chiaro che ...... anche in vista del rinnovato interesse di Roma per il Mediterraneo, per l'Africa e l'. ... Reddito delle famiglie: diminuisce la distanzaSud e resto d'Italia Analisi del Centro Studi ...Tra sei giorni sarà attivo il sito internet dedicato all ... l’Atlantico da una parte e l’Indo-Pacifico dall’altro. Tre le fronde dell’ulivo sono raffigurate sette olive, che rappresentano le sette ...Il pacchetto imminente include anche finanziamenti per Israele e la regione dell’Indo-Pacifico, altri due punti caldi in cui crescono le preoccupazioni degli Stati Uniti. Schumer, ha affermato dopo lo ...