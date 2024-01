Tour Down Under 2024 | Welsford vince anche la 3^ tappa Elia Viviani 2° | Del Toro resta leader della generale

Un nome che probabilmente ricorderemo a lungo: Isaac del Toro, il vincitore della seconda tappa delUnder 2024. Il corridore messicano, classe '03 della UAE Emirates e considerato tra le migliori promesse del ciclismo mondiale, con una grande azione nel finale si aggiudica la seconda tappa ...Under, festa Bora: Welsford fa subito centro . Il nodo contratti: entrambi vanno in scadenza a fine 2026. Entrambi i corridori belgi sono legati fino al 2026 con le rispettive squadre: Van ...The field is impressive at the top, with Scheffler flanked by Southern Californians Cantlay and Xander Schauffele, who returns to the desert after a five-year absence. Defending champion and Kapalua ...Emerging Australian sprinter Sam Welsford has won stage three of the Tour Down Under, while national champion Luke Plapp crashed near the finish.