Tour Down Under 2024 | Elia Viviani | “Risultato ottimo per il morale”

Ecco il calendario completo delle gare UCI del 2024 GENNAIO 16 - 21 Gennaio: SantosUnder (Australia) 28 Gennaio: Cadel Evans Great Ocean Road Race (Australia) FEBBRAIO 19 - 25 Febbraio: ...Elia Viviani manca per questioni di centesimi il primo successo stagionale nella terza tappa delUnder 2024. Sul traguardo di Campbelltown, dopo 145km di percorso, la volata se la aggiudica Sam Welsford, che precede proprio l'azzurro e il britannico Daniel McLay. Secondo successo di ...La terza tappa del Tour Down Under sorride ai colori italiani: Elia Viviani ha chiuso in seconda posizione la Tea Tree Gully – Campbelltown, frazione di 145 km che si è conclusa con un arrivo in ...È nata una stella in Australia Presto per dirlo, ma Isaac Del Toro per quello che ha dimostrato al Tour Down Under, confermando le doti già messe in mostra nelle categorie inferiori, sembra pronto ad ...