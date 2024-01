Torta agli amaretti a modo mio | sofficissima | sembra col ripieno ma non lo è!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L’aroma è persistente e intenso, tanto da essere indimenticabile grazie anche alla presenza del liquore. Ma non temete, possiamo condividere questo dessert anche con i bambini, perché l’alcool evapora in cottura, lasciando dietro di se solo la scia delle sue note gustative e olfattive. Altissima, soffice come una nuvola, è ideale a colazione o a merenda, per ricaricare le energie e coccolare la nostra golosità. Realizzarla è semplicissimo. Per assicurarci una consistenza, montiamo le uova per 6/7 minuti con le fruste elettriche. Mentre il fintoè dovuto alla presenza degliinteri. Che ne dite di cucinarla insieme? Mettiamoci al lavoro, si comincia!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuriamoci: 200 gr di farina 00 130 ...