Torna la balena bianca | il nuovo simbolo della Dc lanciato da Gianfranco Rotondi

(Di giovedì 18 gennaio 2024)la grande. Oggiha presentato ilDc, con il grande cetaceo sorridente. «Abbiamo presentato alla Camera il‘Democrazia Cristiana con‘, a trenta anni esatti dalla fineDc, decisa da Martinazzoli il 18 gennaio del 1994», ha dichiarato, presentando il logo che debutterà nelle elezioni regionaliSardegna. La scelta del giornopresentazione, si precisa, avviene in concomitanza con il 105esimo anniversariofondazione del Partito Popolare e dell’appello di Luigi Sturzo ai “liberi e forti”, ...

la grandebianca. Oggi Gianfranco Rotondi ha presentato il nuovo simbolo della Dc, con il grande cetaceo sorridente. "Abbiamo presentato alla Camera il nuovo simbolo della ' Democrazia ...La relazione (sessuale) diventa sentimentale, e si interrompe quando ognunoa casa: Ennis ... Dopo aver parlato della separazione dei propri genitori nel Calamaro e la, l'autore newyorkese ...Gon torna sull’isola Balena, riabbracciando sua zia, e riprendendo gli studi lasciati da oltre un anno. Questa libertà ritrovata da parte del protagonista lo ha però portato lontano dai suoi compagni ...Protagonista per 50 anni, non ne voleva sapere di fare politica, non nella Dc. Ma La Pira gli mostrò quello che c’è oltre ...