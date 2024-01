Tiro a volo | il torneo finale di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 verrà anticipato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) La stagionedelsta per decollare. Tutto è pronto per rompere i primi piattelli dell’annata, nella prima tappa della Coppa del Mondo, che si terrà a Il Cairo (Egitto), che culminerà poi nei Giochi Olimpici di. E proprio a proposito delle Olimpiadi, la federazione internazionale (ISSF) ha reso noto che ildi, in programma a Doha (Qatar),. Non più dal 22 al 30 aprile, ma bensì dal 19 al 29 aprile, a seguito dell’alta richiesta di spostamento effettuata dai tiratori stessi, che poi saranno protagonisti sulle pedane qatariote. A Doha vi saranno in palio ...

← Foligno, arrestato ragazzino per spaccio: trovato con oltre 100 grammi di hashish in piazza del Grano Potrebbe anche interessarti, ottavo posto per Emanuele Fuso di Spello al Gran ...Sugli sviluppi di un corner ancora pericolosi gli etnei, Turmena prova la conclusione alma ... A 12'22'' Salas vicinissimo al gol: recupero palla del paraguaiano eangolato, ma prima Timm e ...L'attore comico ha organizzato una cena per festeggiare i suoi 62 anni insieme agli amici. Da bambino si esibiva in sketch per divertire la madre che soffriva di depressione ...La stagione 2024 del tiro a volo sta per decollare. Tutto è pronto per rompere i primi piattelli dell’annata, nella prima tappa della Coppa del Mondo, che si terrà a Il Cairo (Egitto), che culminerà ...