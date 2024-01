Tir giù dal ponte lungo la Cassino Formia | trasportatore ricoverato in eliambulanza

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 Drammatico incidente stradale questo pomeriggiola superstrada. Come riportato dai colleghi di Frosinone News un tir adibito a trasporto ittico è uscito fuori strada nel territorio di Ausonia. Un volo in un burrone che ha causato il ferimento del conducente del mezzo. In soccorso del ferito sono arrivati i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i sanitari del 118. Medici e paramedici hanno subito preso in cura l’autoche è stato stabilizzato mentre il luogo veniva raggiunto da un’che ha provveduto a trasferire l’uomo in ospedale. Inevitabili anche le ripercussioni sul traffico con lunghe code formatesi a causa degli interventi di rimozione del mezzo e della messa in sicurezza del tratto stradale.