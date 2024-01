Tim Young | l’offerta 5G dedicata agli under 25

Leggi su pantareinews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tim5G25 con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di dati in 5G al costo mensile di 9,99€ per tutti i nuovi clienti che hanno meno di 25 anni. Con l’aumento degli smartphone 5G, anche economici, le tariffe che consentono di navigare sulla rete di quinta generazione sono sempre più diffuse e con Tim, il primo mese è gratis se attivi online. Attiva TimPassa a ho e scegli il tuo numero da 5,99€ Tim: costi e contenuti Timè la tariffa25 dal costo mensile di 9,99€ per chiamate ed SMS illimitati e 100 GB di dati in 5G dei quali 20 GB si possono utilizzare anche nei Paesi UE. Al superamento dei 20 Giga in ...