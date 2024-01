Tim | cda presenterà una propria lista per rinnovo | propone 9 componenti

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Milano, 18 gen. (askanews) – Tim ha avviato l’iter per la presentazione di unadel consiglio uscente per ildel board del gruppo in vista dell’assemblea di aprile, dando mandato al presidente Salvatore Rossi – che ha già comunicato di non volersi ricandidare – di coordinare le attività propedeutiche alla presentazione di unadi candidati. A tal riguardo,che idel futuro cda scendano a 9 dagli attuali 15. Il consiglio – si legge in una nota del gruppo Tim – ritiene opportuna, anche alla luce degli esiti della board review, una riduzione del numero dei suoirispetto a quello attuale di 15 amministratori, coerentemente con il trend di lungo periodo in società comparabili, con la prassi in atto in varie società quotate di grandi ...