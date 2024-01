Ti ritrovi ancora una 1 000 lire Montessori? Controlla se è così | può valere 2 000 euro

Leggi su blowingpost

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Mariaè stata un pilastro fondamentale nel ruolo della didattica nelle scuole, è stata una scienziata ed educatrice italiana, fu anche una delle prime laureate in medicina in Italia. Laha anche creato il metodo didattico che prende proprio il suo nome, ormai presente nella stragrande maggioranza delle scuole di tutto il mondo. Ha avuto un ruolo importantissimo, non solo in Italia ma anche in tutto il mondo, visto che il suo metodo vieneutilizzato, ed è per questo che fu celebrata sulla famosissima banconota da 1000. Scopriamo queste versioni più o meno rare, che possonodavvero un sacco di soldi Credit: Adobe Una delle banconote italiane più conosciute è proprio quella che raffigura il suo volto, e stiamo parlando della 1000Maria ...