“Ti ordino io come vestirti” | la ex lo denuncia per stalking

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è presentata dai carabinieri, perre l’ex fidanzato che da mesi la perseguita, tra percosse, minacce, offese e pretese che ne limitano la libertà di vestirsi o di andare sui social network. È accaduto nella serata di ieri a Cellole, nel Casertano. La ragazza, una 21enne del posto, si è recata alla stazione dell’Arma dopo le 20; inizialmente l’ha trovata chiusa non essendo orario di apertura al pubblico, quindi ha contattato la Centrale Operativa attraverso il citofono, e ha chiesto aiuto. La pattuglia, impegnata in servizio di controllo del territorio, è così tornata in caserma; qui i militari hanno accolto la ragazza, ascoltandone il racconto. L’incubo sarebbe iniziato diversi mesi fa, quando la 21enne ha deciso di lasciare il compagno; questi non ha mai accettato l’interruzione del rapporto, così l’ha pedinata, l’ha più ...

Denuncia l'ex fidanzato che da mesi la perseguita, tra percosse, minacce, offese e pretese che ne hanno limitato la libertà di vestirsi o di andare sui social network. È accaduto a Cellole, in ...