The roar of TNA Wrestling

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Forse potevamo aspettarci di più, oppure ciò che abbiamo visto è semplicemente quanto basta per donarci lo spettacolo necessario e utile al rendere il tutto memorabile (a suo modo).La TNA è ufficialmente tornata attraverso Hard To Kill, lo fa nel mese di gennaio vendendo il tutto come un appuntamento importante, tanto importante, troppo importante. Un appuntamento che sa quasi di 4 gennaio 2010, il giorno in cui venne registrato l’arrivo definitivo, quello di Hulk Hogan nella federazione di Nashville. Ora i debutti (seppur diversi) sono stati capaci di creare un peso quasi necessario al prodotto, per esempio quel Dolph Ziggler ora noto come Nic Nemeth. Sarò sincero, volevo un profilo ancora più grande e decisamente con più caratura di Ash By Elegance, quasi lo pretendevo dopo tutto l’hype generato, ma serve essere realisti, analizzare il mercato, capire chi è davvero ...